Аудиторы WADA считают решенным вопрос доступа допинговых инспекторов в закрытые города РФ

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) после тщательного мониторинга, длившегося с ноября, приняли решение, что Россия сумела решить все вопросы, касающиеся доступа в закрытые территориальные образования (ЗАТО) инспекторов допинг-контроля. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор во время ноябрьского исполкома WADA назвал проблемой получение пропуска в закрытые города РФ, сказав, что "этот вопрос решен не до конца". Обеспечение доступа инспекторов допинг- контроля в ЗАТО было одним из критериев восстановления статуса РУСАДА в международной организации.

"РУСАДА предоставляет информацию по закрытым городам каждый месяц, - отметила Пахноцкая. - Она достаточно подробна - сколько выездов было запланировано, как они прошли, были или нет проблемы с допуском инспекторов. С ноября прошлого года никаких проблем больше не возникало. Я получила от аудиторов WADA подтверждение того, что они удовлетворены результатами мониторинга доступа инспекторов в закрытые города".

"Поэтому данный пункт [доступ в закрытые города] должен считаться как закрытый, а не как находящийся в мониторинге", - заключила собеседница ТАСС.

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года в очередной раз принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу. Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий - российская сторона должна предоставить доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.