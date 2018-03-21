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Аудиторы WADA считают решенным вопрос доступа допинговых инспекторов в закрытые города РФ

Спорт
21 марта, 14:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам первого заместителя генерального директора РУСАДА Марии Пахноцкой, агентство предоставляет информацию по закрытым городам каждый месяц

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Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая (слева) и гендиректор РУСАДА Юрий Ганус

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая (слева) и гендиректор РУСАДА Юрий Ганус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) после тщательного мониторинга, длившегося с ноября, приняли решение, что Россия сумела решить все вопросы, касающиеся доступа в закрытые территориальные образования (ЗАТО) инспекторов допинг-контроля. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор во время ноябрьского исполкома WADA назвал проблемой получение пропуска в закрытые города РФ, сказав, что "этот вопрос решен не до конца". Обеспечение доступа инспекторов допинг- контроля в ЗАТО было одним из критериев восстановления статуса РУСАДА в международной организации.

"РУСАДА предоставляет информацию по закрытым городам каждый месяц, - отметила Пахноцкая. - Она достаточно подробна - сколько выездов было запланировано, как они прошли, были или нет проблемы с допуском инспекторов. С ноября прошлого года никаких проблем больше не возникало. Я получила от аудиторов WADA подтверждение того, что они удовлетворены результатами мониторинга доступа инспекторов в закрытые города".

"Поэтому данный пункт [доступ в закрытые города] должен считаться как закрытый, а не как находящийся в мониторинге", - заключила собеседница ТАСС.

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года в очередной раз принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу. Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий - российская сторона должна предоставить доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

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