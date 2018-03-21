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Сборная Бразилии по футболу представила форму на ЧМ-2018

Спорт
21 марта, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Домашний комплект сделан в привычном для команды золотом цвете

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Защитник сборной Бразилии Дани Алвес

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес

© Пресс-служба сборной Бразилии по футболу

ТАСС, 21 марта. Сборная Бразилии по футболу представила форму, в которой будет играть на чемпионате мира в России в 2018 году. Фотографии игроков национальной команды в новой форме опубликованы на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

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Форма была сделана компанией Nike. Домашний комплект сделан в привычном для сборной Бразилии золотом цвете. Гостевая форма выполнена в синем цвете.

"Бразилия адаптировала вид спорта, пришедший с другого континента, и так безоговорочно и полностью приняла его, что футбол стал бразильским видом спорта. Футбол - неотъемлемая часть жизни в Бразилии, как их язык и их земля. Мы хотим отпраздновать это, мы хотим расширить футбольную культуру в Бразилии. Мы собрали единую линию из тренировочной экипировки, игровых футболок и других вещей, которая вдохновлена энергией и ритмом Бразилии", - заявил старший директор компании Nike по маркетингу в Бразилии Даниэль Пас.

В гостевом комплекте формы, сделанном к чемпионату мира, бразильцы сыграют в контрольном матче со сборной России. Встреча пройдет 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет со сборными Швейцарии (17 июня), Коста-Рики (22 июня) и Сербии (27 июня).

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