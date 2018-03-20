Сборная России по футболу представила новую гостевую форму

ТАСС, 20 марта. Сборная России представила новую гостевую форму, фотографии футболистов национальной команды в новой форме выложены в Instagram сборной.

Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма от @adidasrussia. Заказать свою уже можно по ссылке из профиля. #ясоздаю #СборнаяРоссии Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 20 Мар 2018 в 2:00 PDT

Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора сборной компании Adidas. Комплект доступен для заказа в интернет-магазине технического спонсора.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сборная России проведет в марте два контрольных матча. 23 марта в московских "Лужниках" россияне сыграют с бразильцами, 27 марта в Санкт-Петербурге - со сборной Франции.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").