Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по футболу представила новую гостевую форму

Спорт
20 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

© Пресс-служба сборной России по футболу

ТАСС, 20 марта. Сборная России представила новую гостевую форму, фотографии футболистов национальной команды в новой форме выложены в Instagram сборной.

Вдохновлена стилем улиц. Наша новая гостевая форма от @adidasrussia. Заказать свою уже можно по ссылке из профиля. #ясоздаю #СборнаяРоссии

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора сборной компании Adidas. Комплект доступен для заказа в интернет-магазине технического спонсора.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сборная России проведет в марте два контрольных матча. 23 марта в московских "Лужниках" россияне сыграют с бразильцами, 27 марта в Санкт-Петербурге - со сборной Франции.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Песков призвал СМИ не перевирать фразу Макаревича, якобы грубо отозвавшегося о россиянах
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Роскомнадзор подаст иск о блокировке Telegram при неисполнении мессенджером обязательств
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов