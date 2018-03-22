Футболист Кудряшов: стадион "Лужники" после реконструкции стал более уютным

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники", претерпевший изменения после реконструкции, стал более уютным для футболистов. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник казанского "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов.

Контрольная встреча между командами России и Бразилии состоится в пятницу и станет вторым матчем на Большой спортивной арене "Лужники" после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

"Я играл на "Лужниках" еще до изменений и могу сказать, что сейчас стадион стал лучше. Он просто прекрасный, уютный, нет беговых дорожек, трибуны находятся под другим углом. Надеюсь, что болельщиков будет так же много, как на матче с Аргентиной (игра состоялась в ноябре 2017 года, аргентинцы выиграли 1:0 - прим. ТАСС)", - сказал Кудряшов.

Футболист считает, что травмы защитников Георгия Джикии и Виктора Васина, которые выбыли из-за разрыва крестообразных связок колена и рискуют пропустить чемпионат мира, не скажутся на игре россиян в обороне. "У них [бразильцев] вся линия нападения сильная, на кого ни глянь: Дуглас Коста, Виллиан, Габриэл Жезус, Коутиньо. Кстати, против Косты я уже играл, когда он выступал за "Баварию", было очень сложно, он запомнился мне. Хотя у нас из-за травм Джикии и Васина только наигрываются новые связки, думаю, те, кто их заменит, справятся", - добавил Кудряшов.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. На групповом этапе российская сборная проведет встречи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.