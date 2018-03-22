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Черчесов: поле на стадионе "Лужники" на сегодняшний день является одним из лучших

Спорт
22 марта, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В четверг сборная России провела первую тренировку на стадионе "Лужники" перед товарищеским матчем с командой Бразилии

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Футболисты сборной России на тренировке в "Лужниках"

Футболисты сборной России на тренировке в "Лужниках"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Газон на стадионе "Лужники" является одним из лучших на сегодняшний день. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

В четверг сборная России провела первую тренировку на стадионе "Лужники" перед товарищеским матчем с командой Бразилии. С понедельника национальная команда тренировалась на "Арене-Химки".

"На сегодня поле в "Лужниках" одно из лучших, - считает Черчесов. - На бровке у меня было хорошее настроение. Хотя нам замечательно помогали и в организации тренировок в Химках".

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе "Лужники".

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