Черчесов: поле на стадионе "Лужники" на сегодняшний день является одним из лучших

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Газон на стадионе "Лужники" является одним из лучших на сегодняшний день. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

В четверг сборная России провела первую тренировку на стадионе "Лужники" перед товарищеским матчем с командой Бразилии. С понедельника национальная команда тренировалась на "Арене-Химки".

"На сегодня поле в "Лужниках" одно из лучших, - считает Черчесов. - На бровке у меня было хорошее настроение. Хотя нам замечательно помогали и в организации тренировок в Химках".

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе "Лужники".