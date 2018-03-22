Колобков заявил, что в четверг встретится с президентом WADA Риди

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков проведет в четверг встречу с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгом Риди. Об этом Колобков рассказал журналистам.

21-23 марта в Лозанне проходит симпозиум WADA. Колобков и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин уже провели встречу с представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), где обсудили дорожную карту восстановления российской организации.

"Мы сегодня будем обсуждать вопросы восстановления национального антидопингового агентства. Вопросы восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики и ситуация с национальным паралимпийским комитетом - все эти вопросы увязаны друг с другом, хотя я считаю, что эти задачи совершенно различны и должны обсуждаться отдельно. Сегодня будет эта встреча (с Крейгом Риди), это рабочая встреча, много деталей, которые на данный момент не для прессы", - сказал министр спорта РФ.

WADA объявило о приостановлении членства РУСАДА в международной организации в ноябре 2015 года после публикации итогов расследования Ричарда Паунда о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. В то же время была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а ВФЛА была временно исключена из состава IAAF. Международные организации отмечают проделанную российской стороной работу по реформированию антидопинговой системы, однако отказываются восстанавливать РУСАДА и ВФЛА до тех пор, пока Россия не признает выводы доклада Ричарда Макларена о систематическом использования допинга в российском спорте и пока не будет обеспечен доступ международных представителей к образцам лаборатории, опечатанным Следственным комитетом РФ.