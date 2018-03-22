Детям могут разрешить бесплатно посещать матчи на стадионе "Ростов-Арена" после ЧМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Матчи, которые будут проходить на стадионе "Ростов-Арена", могут стать бесплатными для посещения детей до 13 лет после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев после встречи с членами временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018.

"В сопровождении взрослого ребята вполне могли бы приходить на "Ростов-Арену" бесплатно, такая практика достаточно успешно показала себя в Австрии. Попробуем ее внедрить и у нас, - цитирует пресс-служба губернатора. - Готовясь к ЧМ-2018, мы на самом деле уже готовимся к тому, что будет после первенства".

Члены временной комиссии находятся с рабочей поездкой в Ростове-на-Дону. Они осмотрели построенный к ЧМ-2018 стадион "Ростов-Арена", областную клиническую больницу, центр подготовки волонтеров и стадион "Олимп-2", который будет использоваться как тренировочная площадка для одной из сборных.

Как сообщил журналистам после осмотра объектов председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель временной комиссии Совфеда по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Андрей Кутепов, готовность инфраструктуры Ростова-на-Дону к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года находится на высоком уровне.

"Очень продуманная система была и строительства, и размещения объектов спортивных. Замечания текущего плана, мы о них сейчас говорим, но это мелочи. Все остальное, поверьте, Ростов на очень высоком уровне. Мы видим, что тестовые матчи будут проходить уже на полностью готовом стадионе", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов. На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей турнира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).