Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2018/19

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС /. Мужская сборная России по биатлону по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Тюмени заняла четвертое место в Кубке наций, что позволило ей сохранить максимальную квоту на следующий сезон. Российской сборной можно будет заявлять до шести спортсменов на каждую гонку.

Спринтерская гонка в Тюмени была заключительной в сезоне, которая шла в зачет Кубка наций. Первое место в нем заняла команда Норвегии, набрав 6458 очков. Второй стала команда Фрацнии (6129), третьими - немцы (5910). В активе российских биатлонистов 5623 очка.

Максимальную квоту на следующий сезон получили пять сборных: Норвегии, Франции, Германии, России и Италии.

Следующие пять сборных в Кубке мира (Австрия, Швеция, Словения, Швейцария и Чехия) смогут заявлять на гонки по пять биатлонистов.