Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2018/19

Спорт
22 марта, 18:18 UTC+3 ТЮМЕНЬ 22 марта., /ТАСС

Мужская сборная России сможет выставлять по шесть представителей на гонки в предстоящем сезоне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС /. Мужская сборная России по биатлону по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Тюмени заняла четвертое место в Кубке наций, что позволило ей сохранить максимальную квоту на следующий сезон. Российской сборной можно будет заявлять до шести спортсменов на каждую гонку.

Смотрите также

Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте

Спринтерская гонка в Тюмени была заключительной в сезоне, которая шла в зачет Кубка наций. Первое место в нем заняла команда Норвегии, набрав 6458 очков. Второй стала команда Фрацнии (6129), третьими - немцы (5910). В активе российских биатлонистов 5623 очка.

Максимальную квоту на следующий сезон получили пять сборных: Норвегии, Франции, Германии, России и Италии.

Следующие пять сборных в Кубке мира (Австрия, Швеция, Словения, Швейцария и Чехия) смогут заявлять на гонки по пять биатлонистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов