Биатлонист Шипулин заявил, что его скорость прохождения дистанции вызывает у него печаль

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин не смог вернуть былую физическую форму к заключительному в сезоне этапу Кубка мира, который проходит в Тюмени. По этой причине, как он рассказал журналистам после спринтерской гонки, ему остается только чисто стрелять на огневых рубежах, чтобы прохождение дистанции не вызывало у него совсем печальное настроение.

Шипулин, не допустив ни одного промаха, в спринте занял десятое место. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

"Стабильность в стрельбе в последних трех этапах меня радует, но ход, те скорости, которые я сейчас показываю, мне не нравятся, - сказал Шипулин. - Тяжело сейчас что-то исправить, остается пробежать две гонки и я постараюсь пробежать их хорошо, стрелять я собираюсь чисто, чтобы не так было печально на трассе. Как говорит мой тренер, когда проходит форма, тебе тяжело в любом состоянии, но терпеть ты можешь".

"Сейчас я понимаю, что терпеть, как хочу, я не могу, но буду стараться выжимать из себя, другого выхода у меня нет, надо терпеть до конца", - добавил спортсмен.

В субботу биатлонист выступит в гонке преследования на тюменском этапе Кубка мира.