Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австралии

ТАСС, 23 марта. Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австралии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Основная борьба за титул в новом сезоне вновь развернется между британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари". На счету обоих по четыре чемпионства, и в 2018 году они будут стараться сравняться по этому показателю с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио и приблизиться к рекорду немца Михаэля Шумахера (семь титулов). На предсезонных тестах "Мерседес" стал лидером по пройденным кругам, тогда как Феттель и его партнер по команде финн Кими Райкконен заняли первые два места по лучшему времени на круге. Не исключено, что в спор за титул смогут вмешаться пилоты "Ред Булл" - австралиец Даниэль Риккьярдо и голландец Макс Ферстаппен, команда также неплохо смотрелась на тестах и готова дать бой "Мерседесу" и "Феррари".

Внимание российских болельщиков будет приковано к Сергею Сироткину, который дебютирует в "Формуле-1" за команду "Уильямс". 22-летний москвич заменил в коллективе завершившего карьеру в "королевских гонках" бразильца Фелипе Массу, его партнером будет 19-летний канадец Лэнс Стролл, и именно с ним в первую очередь будут сравнивать результаты россиянина в стартующем сезоне. На тестах "Уильямс" не проехал ни одного круга в квалификационном режиме, поэтому судить о чистой скорости команды сложно. Австралийский этап во многом должен показать расклад сил в пелотоне.

С 1996 года, когда Гран-при Австралии стал проводиться на "Альберт-Парке", именно здесь проходит стартовый этап чемпионата. Исключение было сделано в 2006 году в связи с проведением в сроки начала чемпионата в Мельбурне Игр Британского содружества, тогда австралийский этап был третьим в календаре. А в 2010-м Австралия уступила роль открытия Бахрейну. До 1996 года Гран-при Австралии проводился в Аделаиде, куда "королевские гонки" приезжали в период с 1985 по 1996 год.

Трасса в Мельбурне - одна из самых длинных в календаре чемпионата. Она представляет собой комбинацию коротких прямых и быстрых плавных поворотов. Трасса очень требовательна к моторам - около 60% дистанции гонщики проходят, нажав педаль газа в пол. Покрытие трека довольно гладкое и обладает весьма низкими сцепными свойствами, особенно это скажется на старте этапа в пятничных заездах.

Рекорд по количеству побед в Мельбурне принадлежит Шумахеру, который приезжал здесь первым четыре раза. Из действующих пилотов по две победы на счету Хэмилтона, Райкконена и Феттеля, один раз первым клетчатый флаг увидел испанец Фернандо Алонсо. Первая часть свободных заездов начнется в 4:00 мск, вторая - в 8:00. В субботу состоятся третья свободная практика (6:00) и квалификация (9:00), завершится программа этапа в воскресенье гонкой (8:10).