Сироткин дебютирует в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1"

ТАСС, 22 марта. Очередной, 69-й по счету сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу рано утром по московскому времени в австралийском Мельбурне.

Фаворитом сезона, как и в предыдущие несколько лет, будет команда "Мерседес" во главе с четырехкратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном. Немецкий концерн не знает себе равных вот уже четыре года - берет титулы как в командном зачете, так и в личном. Однако доминирование "трехлучевых" с каждым годом постепенно сходит на нет: в прошлом сезоне "Феррари" смогла на равных бороться с "Мерседесом" 2/3 чемпионата, но проиграла - во многом из-за собственных ошибок. Итальянский коллектив будет главным конкурентом немцев и в стартующем сезоне.

Предсезонные тесты, как обычно, не дали очевидного ответа на вопрос - кто на свете всех быстрее и надежнее. "Мерседес" стал лидером среди всех команд по пройденным кругам (1040), тогда как гонщики "Феррари" - немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен - возглавили сводную таблицу восьми дней тестов по лучшему времени на круге. При этом оба коллектива обошлись без каких-либо серьезных технических проблем. Эксперты отмечают, что "Мерседес" на тестах не показал своей истинной скорости, и на старте сезона их преимущество над соперниками будет достаточно существенным - Хэмилтон и его напарник финн Валттери Боттас будут выигрывать у ближайших преследователей по секунде на круге.

"Темной лошадкой" в сезоне 2018 года будет команда "Ред Булл", которая доминировала в "Формуле-1" до эры "Мерседеса", но утратила лидирующие позиции с переходом чемпионата на турбированные двигатели. Предсезонные тесты для австрийцев прошли хорошо, а пилоты команды - австралиец Даниэль Риккьярдо и голландец Макс Ферстаппен - отмечали, что коллектив подготовился к стартующему сезону лучше, чем год назад. В прошлом году гонщики "Ред Булл" смогли составить конкуренцию "Феррари" и "Мерседесу" лишь на отдельных трассах, одержав на двоих три победы, однако теперь, если верить экспертам и представителям команды, Риккьярдо и Ферстаппен готовы вклиниться в спор за чемпионский титул.

Сироткин на смену Квяту

Даниил Квят, представлявший Россию в "королевских гонках" на протяжении последних четырех сезонов, после расставания с "Ред Булл" не смог найти себе место боевого пилота в одной из других команд чемпионата на предстоящий сезон. Однако Россия не останется без своего представителя - место завершившего карьеру в "Формуле-1" бразильца Фелипе Массы в команде "Уильямс" занял 22-летний москвич Сергей Сироткин. Это право россиянин завоевал в упорной борьбе с поляком Робертом Кубицей, который хорошо знаком миру "Формулы-1".

Поляк выступал в чемпионате с 2006 по 2010 год, одержав за это время одну победу и еще 11 раз финишировав на подиуме; однако зимой 2011 года незадолго до старта нового сезона Кубица попал в тяжелую аварию во время участия в ралли в Италии. Врачам чудом удалось спасти руку пилота, а ему самому пришлось на некоторое время забыть об автоспорте. Спустя два года после той аварии поляк постепенно стал возвращаться в гоночный мир, принимая участие в основном в ралли. В середине прошлого года Кубица, заручившись поддержкой чемпиона мира 2016 года немца Нико Росберга, который стал его менеджером, понял, что созрел для возвращения в "Формулу-1".

На шинные тесты, которые прошли сразу после окончания прошлого сезона в Абу-Даби, "Уильямс" принял решение пригласить Кубицу и Сироткина, чье имя в прессе до этого ни разу не упоминалось в качестве кандидата на место в команде. Из двух дней тестов россиянину было отведено полдня, тогда как поляк участвовал в каждом дне по половине. По итогам заездов Кубица показал 11-е итоговое время (1 минута 39,485 секунды), тогда как Сироткин был 17-м (1.39,947); однако результат поляка был показан на шинах "гиперсофт" (самый мягкий состав резины), а россиянин свой лучший круг проехал на "софте" (четвертый по мягкости состав). Во многом именно это и впечатлило руководство команды, и чаша весов склонилась на сторону россиянина; Кубице в итоге досталась должность резервного пилота и гонщика по развитию команды.

"С первых же кругов все в боксах были восхищены его работой, - прокомментировал выбор в пользу Сироткина технический директор "Уильямса" Падди Лоу. - Он не допускал никаких ошибок, хорошо общался с инженерами, и мы подумали, что хотели бы видеть такого пилота в своей команде". Хорошее общение с инженерами не удивительно - Сироткин имеет высшее техническое образование, закончив в 2017 году Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Сроки соглашения с Сироткиным названы не были, однако было отмечено, что контракт многолетний.

Главными достижениями Сироткина в гоночной карьере являются победа в чемпионата европейской "Формулы-Абарт" (2011 год), второе место по итогам чемпионата итальянской "Формулы-Абарт" (2011), а также третьи места в сериях AutoGP (2012) и GP2 (2015, 2016). Он входит в программу развития российского автоспорта SMP Racing, основателем и руководителем которой является бизнесмен Борис Ротенберг. Финансовая поддержка со стороны программы также стала одной из основополагающих при подписании контракта с "Уильямсом". Главным ориентиром для Сироткина будет его партнер по команде - 19-летний канадец Лэнс Стролл, именно с его результатами в первую очередь будут сравнивать выступление россиянина.

Помимо Сироткина, в "королевских гонках" будут присутствовать еще трое его соотечественников: Квят пристроился в "Феррари" на должность пилота по развитию, Артем Маркелов занял место тест-пилота "Рено", которое предыдущие два года оставалось за Сироткиным, а Никита Мазепин продолжит сотрудничество с "Форс Индией", являясь гонщиком программы развития команды.

Плотная борьба в середине

Интересная борьба ожидается в середине пелотона, лидеру второго эшелона последних лет - команде "Форс Индия" - будет непросто удержать свои позиции в стартующем сезоне. Главным сюрпризом двух тестовых сессий стала высокая скорость, показанная гонщиками "Хааса" - французом Роменом Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном, оба пилота несколько раз заканчивали день в топ-5, при этом команда не испытывала особых проблем с надежностью в отличие от остальных. По словам руководителя коллектива Гюнтера Штайнера, залогом таких результатов стал прогресс в работе с шинами.

Неплохо смотрелась на тестах "Торо Россо", которая с сезона 2018 года будет выступать с моторами "Хонда". Японский производитель двигателей за три года сотрудничества с "Маклареном" регулярно подвергался критике, а вот партнерство с "Торо Россо" началось куда более оптимистично. Никаких проблем с надежностью мотора итальянская команда не испытала, что позволило ей провести тесты по запланированной программе, собрав много полезной информации. Состав "Торо Россо" остался неизменным по сравнению с концом прошлого сезона - француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли.

А вот у "Макларена", несмотря на расставание с "Хондой" и начало сотрудничества с "Рено", дела по-прежнему идут не лучшим образом. Испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн вновь проехали меньше всех кругов на тестах, а болид практически каждый день ломался. При этом особых нареканий к моторам "Рено" у британского коллектива не было, а проблемы в основном были связаны с конструкцией машины. Но по чистой скорости "Макларен" ничуть не уступает конкурентам, что показал Алонсо, продемонстрировавший в заключительный день тестов второе время.

"Уильямс" с Сироткиным и Строллом не гнался за лучшим временем на тестах, за восемь дней не проехав ни одного круга в квалификационном режиме. Поэтому судить о чистой скорости их болида сложно, а вот надежность порой оставляла желать лучшего - несколько раз Сироткин и Стролл вынуждены были ждать в боксах, пока проблемы на машине будут устранены. Главными же конкурентами "Форс Индии" в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов будет заводская команда "Рено" с немцем Нико Хюлькенбергом и испанцем Карлосом Сайнсом - младшим в составе. Записным аутсайдером, скорее всего, останется "Заубер", за который поедут швед Маркус Эрикссон и монегаск Шарль Леклер, который наряду с Сироткиным дебютирует в "Формуле-1".

Изменения в регламенте

Нововведений в техническом регламенте не так много, а главным из них является обязательное использование системы защиты головы гонщика Halo, которая представляет собой внешнюю механическую конструкцию с тремя точками крепления к кузовным элементам, расположенным вокруг гонщика. Вопрос внедрения подобной системы встал после того, как в 2014 году во время Гран-при Японии в тяжелую аварию попал француз Жюль Бьянки, который скончался впоследствии от полученных травм головы. Гонщики неоднозначно восприняли внедрение Halo, многие высказывались, что это не лучший способ защиты головы пилота, но вместе с тем отмечали, что это определенный прогресс в вопросе безопасности.

В сезоне 2018 года добавятся два новых комплекта шин - "гиперсофт" (самый мягкий) и "суперхард" (самый жесткий). Теперь при выборе трех комплектов на этап шинники могут пропускать один из составов жесткости (всего их семь), что должно внести разнообразие в тактические схемы команд на гонку. Также с 2018 года вступает правило трех моторов на сезон, четвертая и последующие замены силовой установки повлекут за собой штраф в виде потери 10 мест на стартовой решетке.

Календарь сезона 2018 года состоит из 21 этапа. Не будет в нем Гран-при Малайзии, вместо которого впервые с 2008 года включен этап во Франции. Изменились даты проведения этапов в Азербайджане и России - первый пройдет с 27 по 29 апреля, второй - с 28 по 30 сентября. Завершится сезон этапом в Абу-Даби 23-25 ноября.