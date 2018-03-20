Сироткин заявил, что хочет стать лучшим пилотом в "Формуле-1" из России

ТАСС, 20 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин заявил, что хочет быть лучшим гонщиком из России. Слова Сироткина приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Autosport.com.

Сироткин, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing, подписал контракт с "Уильямсом" в январе.

"Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но я бы хотел когда- нибудь оказаться в одной команде именно с таким пилотом, - сказал Сироткин. - Ничто так не мотивирует, как ощущение, что скоро для тебя может все закончиться. Я не хочу просто быть в "Формуле-1" для галочки, я хочу показывать достойные результаты. Я хочу быть лучшим гонщиком "Ф-1" из России, и для этого я должен сделать достаточно много".

Сироткин отметил, что в первой гонке в "Формуле-1" для него важно спокойно набрать очки. "Прежде всего надо быть объективным к самому себе, - сказал 22-летний гонщик. - Сильная и спокойная гонка в очках, вот к чему стоит стремиться в Мельбурне, и я искренне верю, что там мы и будем".

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).