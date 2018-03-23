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Фигуристы Тарасова и Морозов рады завершить олимпийский сезон серебром ЧМ

Спорт
23 марта, 2:33 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российские спортсмены подвели итоги насыщенного сезона, в ходе которого им удалось завоевать серебро Олимпиады и мирового первенства

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рады, что не опустили руки после неудачи на Играх-2018 и завершили сезон с серебром чемпионата мира. Об этом спортсмены рассказали ТАСС после выступления в Милане.

Тарасова и Морозов на Олимпиаде стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар, а также завоевали серебро в командном турнире. Золото мирового первенства выиграли олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

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"Это был сложный и длинный сезон, и мы рады, что смогли его закончить на достаточно хорошей ноте - с серебром чемпионата мира, - рассказала Тарасова. - В произвольной программе у нас были ошибки, возможно, в силу усталости, ведь это последний старт. Но мы рады, что справились, что после Олимпиады не опустили рук и продолжили работать".

Тарасова призналась, что боялась повторить на чемпионате мира ошибки, которые помешали спортсменам взять медаль в Пхёнчхане. "Я не хотела допускать тех ошибок и здесь выходила на лед с мыслью, что я все умею, все сделаю, что не борюсь за медали, не беру высоты, а делаю свою работу. Чтобы не подвести Володю, наших тренеров, всех, кто вложил в нас свои силы. Ради них хотелось закончить сезон хорошо".

По мнению спортсменов, они могли обойти немецкую пару при идеальном прокате. "Их можно обыгрывать, но только при чистых прокатах", - считает Тарасова. "В короткой же мы их обходили", - отметил Морозов.

"Мы делаем четверной подкрут, мы с самого начала с ним и дали себе слово не убирать его из программы, - продолжила Тарасова. - Сейчас он исполняется чуть легче. Но этого мало, надо во всех аспектах добавлять - и в технике, и в новых поддержках, и во вращении, и в скольжении. Предела нет, везде нужно прибавлять и улучшать".

Рады, что не пошли на поводу у критиков

Тарасова отметила, что знает о критике произвольной программы, которую спортсмены исполняли в олимпийском сезоне.

"Да, было много критики, но когда мы ее катаем чисто, она всем нравится, а рассчитывали мы именно на чистый прокат. Кто-то оценил, кто-то - нет, но мы в целом получали за нее неплохие баллы, - отметила Тарасова. - Рады, что не отказались от этой программы по ходу сезона, не вернули старую, а работали, накатывали, били в одну точку. Думаю, после такой произвольной любая другая будет казаться легкой, особенно со спокойной музыкой".

В ближайших планах спортсменов отдых. "Мыслей на будущее пока нет, в сезоне мы были полностью погружены в подготовку - сначала к Играм, потом к чемпионату мира. С программами на следующий сезон будем решать через месяц, наверное. А сейчас хочется отдохнуть, хочется спать - много и долго", - призналась фигуристка.

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