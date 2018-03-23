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Шатаут Бобровского позволил "Коламбусу" одержать 10-ю победу подряд в НХЛ

Спорт
23 марта, 5:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Российский форвард "Каролины" Валентин Зыков забросил свои первые две шайбы в сезоне

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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 23 марта. "Коламбус" обыграл "Флориду" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Кэм Аткинсон (21-я минута), Сонни Милано (24), Сет Джонс (26) и Томас Ванек (58).

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска и был признан первой звездой встречи, он оформил пятый шатаут в сезоне и 24-й в карьере. Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей.

"Коламбус" одержал 10-ю победу подряд, это вторая по продолжительности серия побед в истории клуба, "Блю Джекетс" выиграли 16 игр кряду в сезоне-2016/17. Клуб занимает шестое место в Восточной конференции с 89 очками, "Флорида" (81) располагается на девятой позиции.

"Тампа" на выезде обыграла "Айлендерс" - 7:6. В составе гостей два очка (1+1) набрал защитник Михаил Сергачев, результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров, он продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 95 очками (37+58).

"Каролина" дома обыграла "Аризону" - 6:5. У хозяев две шайбы забросил 22-летний российский форвард Валентин Зыков, он отличился впервые - в своем втором матче в чемпионате. "Филадельфия" победила "Рейнджерс" - 4:3, "Детройт" проиграл "Вашингтону" - 0:1, "Оттава" уступила "Эдмонтону" - 2:6.

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