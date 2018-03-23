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Тренеры фигуристов Степановой и Букина считают шикарным их прокат короткой программы на ЧМ

Спорт
23 марта, 17:35 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

За прокат короткой программы спортсмены получили 74,50 балла

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Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренеры российского танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина, несмотря на невысокие оценки судей, не имеют претензий к их короткой программе на чемпионате мира в Милане. Об этом Ирина Жук и Александр Свинин рассказали ТАСС.

За прокат короткой программы спортсмены получили 74,50 балла. Судьи очень долго не выставляли оценки, а в итоге они оказались куда ниже ожидаемых. И спортсмены, и тренеры с трудом сдерживали эмоции разочарования.

"У нас к спортсменам нет никаких претензий - откатали просто шикарно, - рассказал Свинин. - И по элементам, и по характеру, и по энергетике все было просто здорово".

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Жук считает, что судьи засчитали за "экстра-элемент" вращение, которое спортсмены делали на протяжении всего сезона. "В конце программы есть дорожка шагов и вращательный элемент, в котором конек должен оставаться на льду. Но судьи, судя по всему, посчитали это за второй экстра-элемент, за это снял балл".

Степанова и Букин не были допущены к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Во время вынужденного перерыва спортсмены бросили все силы на подготовку к послеолимпийскому чемпионату мира.

Произвольную программу на чемпионате мира танцоры представят 24 марта.

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