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Болельщики организованно покинули территорию "Лужников" после матча Россия - Бразилия

Спорт
23 марта, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась победой бразильцев со счетом 3:0

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Болельщики, посетившие контрольный матч между сборными России и Бразилии, организованно покинули территорию стадиона "Лужники" и смогли без давки уехать на общественном транспорте.

Матч Россия - Бразилия стал вторым после реконструкции "Лужников". Первая игра, которая состоялась в ноябре прошлого года, запомнилась не столько приездом Лионеля Месси и минимальным поражением от аргентинцев (0:1), сколько весьма затруднительным выходом с трибун и давками на пути к станциям метро. Игра с бразильцами была важна с точки зрения исправления тех ошибок, ведь до матча открытия чемпионата мира в "Лужниках" остается немногим более 80 дней.

Процесс выхода со стадиона упростил результат матча. Бразильцы забили третий мяч на 66-й минуте (игра так и завершилась со счетом 0:3), лишив сборную России шансов на позитивный исход. В таких случая болельщики часто преждевременно покидают трибуны. При этом многие наверняка держали в уме и ноябрьские давки.

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Как сообщил ТАСС генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, последний болельщик покинул трибуны уже через 11 минут после финального свистка. При этом поток к метро не был плотным, болельщики шли спокойно и без давки. Организаторы матча уделили особое внимание разделению потоков, даже в случае, когда зрители следовали фактически в одном направлении - к станции МЦК "Лужники" и к метро "Спортивная". Процессу активно помогали волонтеры, которые постоянно объявляли (в том числе и на английском языке) о возможных вариантах уехать из Лужников на общественном транспорте.

В какой-то момент было объявлено, что станция "Лужники" и южный вестибюль "Спортивной" переполнены, однако выглядело это даже не как в час-пик в обычный московский будний день. Для перестраховки болельщиков отправляли к северному вестибюлю и станции "Фрунзенская". На подходах к вестибюлю сотрудники полиции традиционно сужали потоки, так что к турникетам болельщики проходили свободно. Проход в метро для болельщиков после игры был бесплатным.

Болельщики с верхних ярусов стадиона подходили к метро уже через полчаса после окончания игры. Для сравнения, после матча с аргентинцами эти сектора открыли для выхода только через час. В целом организация матча не вызвала нареканий у представителей Международной федерации футбола, о чем сообщил Сорокин.

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