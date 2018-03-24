"Енисей" проиграл "Ротору-Волгограду" в матче ФНЛ, потерпев четвертое поражение в сезоне

ТАСС, 24 марта. Красноярский "Енисей" уступил "Ротору-Волгограду" со счетом 0:1 в гостевом матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Игорь Климов.

"Ротор" прервал беспроигрышную серию "Енисея", которая составила шесть матчей. Предыдущее поражение красноярская команда потерпела в ноябре прошлого года, проиграв в гостях "Оренбургу" (0:1). "Ротор" провел третий домашний матч на резервном стадионе в Астрахани в 2018 году. При этом "Ротор" неизменно побеждал в данных матчах, последовательно обыграв "Тамбов", "Спартак-2" и "Енисей" с одинаковым счетом 1:0.

В турнирной таблице "Енисей" продолжает лидировать, набрав 65 очков, "Ротор-Волгоград" с 29 очками идет 17-м, два балла проигрывая владивостокскому клубу "Луч-Энергия", который занимает 15-е место, позволяющее остаться в ФНЛ. В следующем туре "Енисей" примет краснодарскую "Кубань", "Ротор-Волгоград" в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом-2". Обе встречи пройдут 31 марта.

В параллельной встрече томская "Томь" на своем поле сыграла вничью с новосибирской "Сибирью" - 1:1.