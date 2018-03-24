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Федеральный центр подготовки для конькобежцев и шорт-трекистов будет построен в Коломне

Спорт
24 марта, 15:35 UTC+3 КОЛОМНА область/ 24, марта. /ТАСС

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в Коломне всегда была мощная школа конькобежного спорта

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Филиал школы олимпийского резерва для подготовки по конькобежному спорту и шорт-треку будет построен в подмосковной Коломне. Об этом на встрече со спортсменами и тренерами по конькобежному спорту заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы хотим построить филиал школы олимпийского резерва, большой центр подготовки для конькобежцев и шорт-трекистов. Будут построены общежития, чтобы собирать всех спортсменов для целенаправленной подготовки. Коломна - это историческое место, тут всегда была мощная школа конькобежного спорта. Здесь созданы все условия, в России лучшего центра нет", - заявил Колобков.

Конькобежный центр "Коломна" был открыт 31 мая 2006 года. Он вмещает 6150 зрителей.

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