Федеральный центр подготовки для конькобежцев и шорт-трекистов будет построен в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Филиал школы олимпийского резерва для подготовки по конькобежному спорту и шорт-треку будет построен в подмосковной Коломне. Об этом на встрече со спортсменами и тренерами по конькобежному спорту заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы хотим построить филиал школы олимпийского резерва, большой центр подготовки для конькобежцев и шорт-трекистов. Будут построены общежития, чтобы собирать всех спортсменов для целенаправленной подготовки. Коломна - это историческое место, тут всегда была мощная школа конькобежного спорта. Здесь созданы все условия, в России лучшего центра нет", - заявил Колобков.

Конькобежный центр "Коломна" был открыт 31 мая 2006 года. Он вмещает 6150 зрителей.