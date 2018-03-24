Конькобежец Семериков победил на дистанции 5000 м на Всероссийских соревнованиях в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Данила Семериков завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

23-летний спортсмен показал результат 6 минут 17,46 секунды. Серебро завоевал Александр Румянцев (6.20,97), бронза у Руслана Захарова (6.28,56).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся 25 марта.