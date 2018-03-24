Конькобежка Казелина завоевала золото на дистанции 1500 м на Всероссийских соревнованиях

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Елизавета Казелина стала первой на дистанции 1500 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

21-летняя спортсменка показала результат 1 минута 57,73 секунды. Серебро завоевала Евгения Лаленкова (1.58,06), бронза у Екатерины Шиховой (1.58,27).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся 25 марта.