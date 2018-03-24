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Конькобежец Кулижников стал первым на дистанции 500 м на Всероссийских соревнованиях

Спорт
24 марта, 13:00 UTC+3 КОЛОМНА область/ 24, марта. /ТАСС

Серебро завоевал Алексей Есин, бронза у Артема Кузнецова

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Павел Кулижников

Павел Кулижников

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

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23-летний спортсмен показал результат 34,63 секунды. Серебро завоевал Алексей Есин (35,03), бронза у Артема Кузнецова (35,27).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся 25 марта.

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