Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Встреча олимпийцев в Кремле зарядила энергией фигуриста Коляду перед чемпионатом мира

Спорт
24 марта, 16:42 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 24, марта. /ТАСС

Бронзовый призер мирового первенства отметил, что слышал критику в свой адрес после упрощенной короткой программы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Коляда

Михаил Коляда

© AP/Luca Bruno

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Торжественная встреча российских олимпийцев в Кремле зарядила фигуриста Михаила Коляду на результат на чемпионате мира в Милане. Об этом спортсмен, завоевавший первую российскую медаль в мужском одиночном катании за семь лет, рассказал журналистам.

Смотрите также

Российский фигурист Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане

Сборная России обеспечила максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ

Фигурист Алиев рад, что справился с тремя четверными прыжками на чемпионате мира

По сумме двух программ 23-летний спортсмен получил 272,32 балла, победителем стал американец Натан Чен (321,40), второе место занял японец Сёма Уно (273,77), россиянин Дмитрий Алиев стал седьмым (252,30). Результаты российских фигуристов позволили обеспечить сборной России максимальную квоту (три человека) на следующий чемпионат мира.

"Давненько у нас медали не было - класс, - сказал Коляда. - Мне хватило времени на подготовку к чемпионату после Олимпиады - адаптировался после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу. Особый заряд энергии перед чемпионатом получил на мероприятии в Кремле, такой душевный подъем почувствовал".

Спортсмен отметил, что слышал критику в свой адрес после упрощенной короткой программы. "Я слышал замечания в свой адрес, но всем не угодить. Надо слушать, но надо делать свои выводы, опираясь только на свои силы", - отметил фигурист.

Чемпионат мира стал третьим для Коляды, в 2016 году в Бостоне он был четвертым, в 2017 году в Хельсинки - восьмым.

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта показательными выступлениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама