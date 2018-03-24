Встреча олимпийцев в Кремле зарядила энергией фигуриста Коляду перед чемпионатом мира

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Торжественная встреча российских олимпийцев в Кремле зарядила фигуриста Михаила Коляду на результат на чемпионате мира в Милане. Об этом спортсмен, завоевавший первую российскую медаль в мужском одиночном катании за семь лет, рассказал журналистам.

По сумме двух программ 23-летний спортсмен получил 272,32 балла, победителем стал американец Натан Чен (321,40), второе место занял японец Сёма Уно (273,77), россиянин Дмитрий Алиев стал седьмым (252,30). Результаты российских фигуристов позволили обеспечить сборной России максимальную квоту (три человека) на следующий чемпионат мира.

"Давненько у нас медали не было - класс, - сказал Коляда. - Мне хватило времени на подготовку к чемпионату после Олимпиады - адаптировался после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу. Особый заряд энергии перед чемпионатом получил на мероприятии в Кремле, такой душевный подъем почувствовал".

Спортсмен отметил, что слышал критику в свой адрес после упрощенной короткой программы. "Я слышал замечания в свой адрес, но всем не угодить. Надо слушать, но надо делать свои выводы, опираясь только на свои силы", - отметил фигурист.

Чемпионат мира стал третьим для Коляды, в 2016 году в Бостоне он был четвертым, в 2017 году в Хельсинки - восьмым.

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта показательными выступлениями.