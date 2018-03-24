Тюмень подаст заявку на проведение ЧМ-2021 по биатлону в случае восстановления РУСАДА

Болельщики на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени © Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Тюмень в случае восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года сможет повторно подать заявку на проведение в городе чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Все уперлось только в один момент, когда WADA [Всемирное антидопинговое агентство] признает права РУСАДА, - заявил Якушев. - И только этот вопрос сегодня не позволяет нам двигаться. Но есть дорожная карта, по ней идет совместная работа, будем надеяться на то, что все удастся. И если к июню-июлю эта история состоится, то в сентябре мы сможем повторно подать заявку на проведение чемпионата мира".

Тюмень на состоявшемся в феврале 2017 года внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) была лишена права на проведение чемпионата мира. Основанием для этого решения стала позиция WADA, которое выступало против проведения турнира в стране, чья антидопинговая система не соответствует Кодексу.

Согласно дорожной карте по восстановлению прав РУСАДА, его временное приведение в соответствие с Кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) должно состояться в мае, полное - в ноябре.