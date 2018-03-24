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Бессеберг: Тюмень имеет шансы принять ЧМ по биатлону, если РУСАДА будет восстановлено

Спорт
24 марта, 17:02 дата обновления: 24 марта, 17:25 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 24, марта. /ТАСС

Ранее появилась информация, что текущий статус РУСАДА может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года

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Глава IBU Андерс Бессеберг

Глава IBU Андерс Бессеберг

© Евгений Русских/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Тюмень имеет хорошие шансы принять чемпионат мира по биатлону в случае восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на пресс-конференции заявил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

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Ранее появилась информация, что текущий статус РУСАДА может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года. Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, которые были утверждены советом учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017 года и должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA. Генеральный директор WADA Оливье Ниггли позднее заявил, что организация будет настаивать на том, чтобы крупные международные соревнования не проходили в странах, которые не соответствуют требованиям WADA.

"На сегодня я не могу дать вам четкого ответа на этот вопрос, поскольку мы находимся в ситуации, когда РУСАДА не соответствует кодексу WADA. Необходимо еще решить за столом переговоров оставшиеся спорные вопросы. Но мое личное мнение заключается в том, что "Жемчужина Сибири" (тюменский биатлонный стадион - прим. ТАСС) - очень сильный кандидат на проведение чемпионата мира", - сказал Бессеберг.

В прошлом году Тюмень по причине допингового скандала вынуждена была отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. Место проведения турнира будет определено осенью, во время конгресса IBU.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу.

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