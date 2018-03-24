Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гачинский: фигурист Коляда способен выигрывать ЧМ, если исключит ошибки

Спорт
24 марта, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Михаил Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда способен добиваться лучших результатов, чем бронзовая медаль чемпионата мира, если исключит ошибки. Такое мнение высказал призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский, завоевавший бронзу первенства мира 2011 года.

Смотрите также

Встреча олимпийцев в Кремле зарядила энергией фигуриста Коляду перед чемпионатом мира

Российский фигурист Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане

Фигурист Коляда считает, что не прогадал с решением облегчить короткую программу на ЧМ

Ранее Коляда завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве в Милане. По сумме двух программ 23-летний спортсмен получил 272,32 балла, победителем стал американец Натан Чен (321,40), второе место занял японец Сёма Уно (273,77).

"Сам факт бронзовой медали - это очень хорошо, - сказал Гачинский. - Медалей на чемпионате мира не было довольно давно, поэтому это очень хороший результат. Способен ли он на большее? Безусловно".

"Он допустил сегодня некоторые помарки в своей программе, - продолжил собеседник агентства. - Но и его соперники сегодня не блистали, они преподнесли ему довольно много подарков. Если исключить его пустые ошибки, то он способен претендовать не только на бронзу, но и на серебро, и золото".

Чемпионат мира стал третьим для Коляды, в 2016 году в Бостоне он был четвертым, в 2017 году в Хельсинки - восьмым.

Первенство мира в Милане завершится 25 марта показательными выступлениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама