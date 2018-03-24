Сборная Франции по футболу прилетит в Санкт-Петербург на матч с командой России 26 марта

ТАСС, 24 марта. Сборная Франции по футболу 26 марта прилетит в Санкт-Петербург для проведения товарищеского матча с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"В Санкт-Петербург сборная Франции прилетит 26 марта, вечером того же дня проведет предыгровые мероприятия", - говорится в сообщении. Предматчевая тренировка сборной Франции начнется в 19:00 мск.

Также отмечается, что сборная России вылетит в Санкт-Петербург на день раньше французов. Предыгровая тренировка россиян состоится 26 марта, начало - в 16:00 мск.

Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург". В пятницу команда Станислава Черчесова уступила сборной Бразилии в другом контрольном матче в Москве со счетом 0:3.