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Памятная стелла появится в Москве в честь 80-летия самбо

Спорт
24 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев не стал раскрывать место в Москве, где будет установлен памятник

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МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Стелла, посвященная основоположникам самбо, появится в Москве в честь 80-летия этого вида спорта. Об этом сообщил ТАСС глава Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в Советском Союзе.

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Елисеев не стал раскрывать место в Москве, где будет установлен памятник. "У нас 16 ноября будет очень большой праздник, планируется открытие большой стеллы - это будет памятник в центральном спортивном месте России, и он будет посвящен нашим основоположникам Василию Ощепкову, Виктору Спиридонову и Анатолию Харлампиеву. Стелла будет находиться на ковре, она планируется в два или четыре метра высотой, это будет солидно. На этом месте мы будем принимать юных самбистов в наши ряды, проводить мероприятия, это будет наша культурная составляющая", - заявил Елисеев.

Помимо открытия стеллы ВФС организует и масштабный праздник в 150 городах России. "Еще под этот юбилей самбо мы будем проводить большой праздник в 150 городах страны, где мы одновременно организуем соревнования по самбо. Я думаю, это будет еще одна возможность показать самбо у нас в стране, популяризировать его и пригласить иностранных гостей, представителей регионов на центральный праздник в Москве", - отметил Елисеев.

Госкомспорт в 2003 году принял решение официально признать самбо национальным и приоритетным видом спорта в России. В 2009 году Международная федерация самбо (FIAS) объявила о намерении получить олимпийское признание и попасть в программу Олимпийских игр.

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