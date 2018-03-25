Сироткин сошел с гонки на Гран-при Австралии из-за пакета, попавшего в тормозную систему

ТАСС, 25 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин сошел с трассы этапа Гран-при Австралии из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля. Об этом сообщил технический директор "Уильямса" Падди Лоу, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Дебютировавший в "Формуле-1" Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки. 22-летний россиянин стартовал с 19-й позиции.

"У Сергея произошел отказ задних тормозов, - сообщил Лоу. - Согласно предварительному анализу, в машину попал находившийся на трассе полиэтиленовый пакет, который полностью заблокировал воздуховод правого заднего тормоза. Это в итоге привело к поломке всего гидравлического контура. Педаль тормоза в машине провалилась в пол, пилоту пришлось остановиться за пределами трассы".

Партнер россиянина по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 14-м.

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой "Уильямс". Он стал третьим российским гонщиком в истории "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.