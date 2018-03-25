Российский пилот "Формулы-1" Сироткин разочарован итогами гонки на Гран-при Австралии

ТАСС, 25 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин разочарован ходом и результатами гонки на Гран-при Австралии. Слова спортсмена приводит пресс-служба команды.

В воскресенье прошла первая гонка нового сезона в "Формуле-1". Сироткин сошел с дистанции на шестом круге из-за проблем с тормозной системой. Гран-при Австралии стал дебютным для 22-летнего пилота в "Формуле-1".

"Все пошло не так, как ожидалось, я говорю даже не о результате, которого мы хотели достичь, но не смогли. Я говорю об опыте, которого мы не получили. Мне немного стыдно, я очень разочарован тем, как все сложилось. Для меня этот уикенд получился не самым простым, было важно провести хорошую гонку", - сказал Сироткин.

"Готовлюсь к Гран-при Бахрейна, с нетерпением жду гонки, знаю, что у меня есть хорошие шансы. Мы вернемся на трассу и будем усиленно работать эти две недели. Я уверен, мы дойдем до туда, где заслуживаем быть", - добавил гонщик.

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой "Уильямс". Он стал третьим российским гонщиком в истории "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.