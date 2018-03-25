Миранчук: сборная Франции по футболу такая же мощная и атлетичная команда, как Бразилия

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. В сборной Франции играют мощные футболисты, умеющие хорошо обыгрывать соперника, находясь с ним один на один. Об этом журналистам заявил полузащитник команды России Алексей Миранчук.

Российские футболисты в воскресенье провели занятие на тренировочной базе в Новогорске, носившее восстановительный характер, в нем приняли участие 26 игроков. Тренировку пропустил Роман Зобнин, у которого небольшое повреждение, теперь футболисту предстоит пройти обследование, после которого будет уточнена дальнейшая схема лечения.

В пятницу на стадионе "Лужники" сборная России в товарищеском матче принимала команду Бразилии, игра завершилась победой гостей со счетом 3:0. 27 марта в Санкт-Петербурге российским футболистом предстоит провести товарищеский матч с командой Франции.

"Сборная Франции такая же мощная и атлетичная, как бразильская команда, они хорошо играют один в один. Любой атакующий игрок у них мне нравится, например, Гризманн. Мы выходим на каждый матч с мыслями о победе, заранее никто себя не хоронит, поэтому выходим на поле с позитивным настроем", - сказал Миранчук.

"Понятное дело, что после поражения атмосфера в команде иная, но все мы профессионалы, понимаем, что нельзя загоняться и уходить в себя. Мы пообщались, стараемся настраиваться позитивно, для нас матч был хороший, в первую очередь - это большой опыт, мы собрались, выяснили причины голов, в дальнейшем постараемся не совершать ошибки. Бразильцы - не космический уровень, да, это топ-уровень, но с такими командами можно и нужно играть, ведь чем больше мы играем, тем больше в голове откладывается, как подстраиваться под этот уровень, это тяжело, но по-другому никак. Наверное, во втором тайме мы раскрылись, потому что за последние 15 минут первого тайма провели несколько хороших атак, подумали, что можно забивать, но бразильцы сразу этим воспользовались", - отметил футболист.

"Мне было комфортно играть на своей позиции. Да, я мог реализовать момент, но чего-то не хватило. Когда Антон обыграл Дани Алвеса, я улыбнулся, но это часть нашей работы", - добавил игрок.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев получил повреждение на тренировке. Он упал, после чего ему была оказана помощь врачей, самостоятельно поднялся, но продолжить занятие не смог. "Не знаю точно, что с ним случилось, вроде, он подвернул голеностоп", - сказал Миранчук, который принимал участие с Кузяевым в одном упражнении.