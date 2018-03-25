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Россиянин Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Спорт
25 марта, 16:05 дата обновления: 25 марта, 16:16 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, марта. /ТАСС

Победителем общего зачета стал француз Мартен Фуркад, второе место у норвежца Йоханнеса Бё

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира.

В активе 30-летнего спортсмена 697 очков. Победителем общего зачета стал француз Мартен Фуркад (1116), второе место у норвежца Йоханнеса Бё (1027).

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В нынешнем сезоне Кубка мира Шипулин одержал победу в спринте и стал третьим в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти. Также он занял третье место в гонке преследования на этапе в Анси (Франция) и в гонке преследования на этапе в Антхольце (Италия).

Также Шипулин бежал на последнем этапе в составе сборной в эстафетных гонках на этапах в Рупольдинге (Германия) и в Холменколлене (Норвегия), где российская команда была третьей.

В прошлом сезоне Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 918 очков.

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