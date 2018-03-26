ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров будет баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая в Тюмени. Действующий глава организации Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.

"Я много лет в этом деле, отождествляю себя с биатлоном. Не хочу критиковать своих предшественников и не буду говорить о том, что они работали плохо, это не в моем стиле. Но результаты нашей команды оставляют желать лучшего", - сказал Майгуров.

"Мое видение - развитие международных отношений, которые сейчас уже неплохо выстроены. Надо их укреплять и вернуть доверие к российскому спорту в плане чистоты спорта. Кроме того, важна работа с нашими регионами, в том числе и в спортивных школах. Надо заинтересовать регионы развивать биатлон", - сказал Майгуров.

О желании выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР также объявил четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев. "Я не против Володи Драчева, я веду параллельную работу, потому что во многом наши взгляды совпадают. Как бы не прошли выборы, я готов и дальше оставаться в биатлоне в том или ином качестве", - подчеркнул Майгуров.

Майгуров - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира.