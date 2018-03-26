ЦСКА продал все стандартные билеты на матч 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала"

ТАСС, 26 марта. Московский ЦСКА продал все билеты стандартной категории на ответную встречу 1/4 финала футбольной Лиги Европы с английским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

На данный момент в продаже остались только билеты VIP-категорий. Благодаря квоте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в резерве находятся еще около тысячи билетов, которые будут реализованы после согласования с УЕФА. Дата и время поступления этих билетов в продажу появятся позднее.

Вместимость "ВЭБ-Арены" составляет 30 тысяч зрителей.

Первый четвертьфинальный матч между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве.