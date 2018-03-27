Испания может лишиться молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа признавать Косово

ТАСС. 27 марта. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) может лишить Испанию права на проведение первенства Европы среди молодежи и юниоров из-за отказа государства признавать независимость Косова. Об этом сообщает портал Inside the games.

Турнир должен пройти в испанском городе Ла-Корунья с 24 по 31 октября 2018 года. Спортсмены, тренеры и официальные представители Косово не могут получить визу на въезд в Испанию без специального разрешения, так как испанская сторона не признает независимость Косова и между странами отсутствуют какие-либо дипломатические отношения. "Это все политика, мы хотим думать, что спорт находится выше политики", - заявил представитель Косово в EWF Астрит Хасани. - EWF направит письмо правительству Испании для получения окончательного ответу по данному вопросу.

Сообщается, что если Министерство спорта Испании в течение трех недель не сможет официально утвердить выдачу виз спортсменам и официальным лицам из Косова, то чемпионат Европы пройдет в другой стране. "Наша конституция гласит, что страна-хозяйка соревнований должна принять у себя всех членов Федерации, поэтому Испания должна принять Косово, - заявил генеральный секретарь EWF Хасан Аккус. - Мы уже начали переговоры с другими странами, которые могли бы принять турнир, если его придется переносить. Чемпионат должен состояться в конце октября, но мы можем изменить даты проведения соревнований, если это будет необходимо для организации турнира в другом месте".

Пресс-секретарь испанской федерации тяжелой атлетики Исаак Мориллас заявил, что Ла-Корунья очень хочет принять у себя чемпионат Европы, и для города будет большим разочарованием лишиться этого права. "С октября 2017 года мы обсуждаем этот вопрос с Министерством спорта, они говорят, что невозможно предоставить визы гражданам Косова. EWF просит принять решение в течение 20 дней, это будет сложно сделать", - заявил Мориллас.

В июне в испанском городе Таррагона пройдут Средиземноморские игры, в которых примет участия сборная Косова. Национальный олимпийский комитет Испании принял решение выдать визы для членов делегации Косово под давлением Международного олимпийского комитета, данное решение было принято в начале марта, за четыре месяца до начала Игр. EWF не может ждать такое количество времени, чтобы, в случае отказа испанской стороны, успеть организовать чемпионат Европы в другой стране.