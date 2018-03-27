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Федерация бокса России рассчитывает на проведение финала WBSS в Москве

Спорт
27 марта, 18:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России рассчитывает, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

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"Русские и украинцы - это братские народы, поэтому конечно такой бой будет очень интересным, для нас в этом противостоянии нет никакой политики, это спорт и ничего больше. Конечно, если противником Гассиева не был бы украинец, этот бой был бы еще интереснее, так как нам не особо нравится драться с братским нам народом, но мы бы все равно были бы так же заинтересованы в том, чтобы провести финал в Москве", - сказал Кремлев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с WBSS в России провести полуфиналы следующего сезона и финал, не зависимо от того, будет ли в нем драться представитель нашей страны", - добавил Кремлев.

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса техническим нокаутом в 12-м раунде в Сочи и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, в своем полуфинальном поединке Усик 28 января одержал победу по очкам над латвийцем Майрисом Бриедисом. Победитель турнира получит Кубок Мохаммеда Али и приз в размере $10 млн.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

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