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Смолов: россияне моментами играли с французами на равных и могли забить больше

Спорт
27 марта, 23:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу иногда играла с французами на равных и могла забить больше одного мяча в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Такое мнение журналистам высказал российский нападающий Федор Смолов.

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт- Петербурге. 23 марта россияне в Москве проиграли бразильцам - 0:3.

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"Эмоции неоднозначные, потому что по содержанию, думаю, все прекрасно видели, что моментами и местами мы играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол, точно не наиграли на счет 1:3. Но футбол - командная игра, результат превыше всего, поэтому обидно. На самом деле, когда счет стал 1:2, было ощущение, что можем додавить и сравнять, был уверен, что французы подсели, может быть, из- за того, что здесь немного спертый воздух из-за [закрытой] крыши. Но, к сожалению, пропустили необязательный третий гол", - сказал Смолов.

"Франция - это не "космос". Просто в играх такого уровня и против соперника такого уровня нельзя допускать ни одной ошибки - они, к сожалению, приводят к голу. Там такие мастера, что сразу же наказывают. Стоило ли подобрать более подходящих по уровню соперников? У нас еще будет две игры [с австрийцами и турками]: думаю, их подбирали как раз с учетом соперников по группе на чемпионате мира", - отметил футболист.

Несопоставимый уровень команд

Смолов отметил, что болельщики реагируют на счет, но сейчас команда ничего изменить не может. "Здесь в Санкт- Петербурге я был свидетелем тому, как к Саше Самедову подошел болельщик и представился болельщиком "Спартака". Говорит: "Вот вы с бразильцами не старались". Саша задает встречный вопрос, почему, а он отвечает: "Ну вот вы старались с испанцами и сыграли вничью, а здесь не старались, поэтому проиграли", - рассказал нападающий.

"Надо быть явным глупцом, чтобы сравнивать уровень мастерства бразильцев и наш, - продолжил он. - Даже если сравнить составы: там все люди играют не просто в хороших чемпионатах, а в топовых клубах, являются их ключевыми футболистами. Поэтому нам после чемпионата России, когда ты волей-неволей не можешь включать максимальные скорости и нет необходимого уровня сопротивления, очень сложно перестроиться и сразу приехать играть с бразильцами", - отметил Смолов.

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая в Инсбруке) и Турции (5 июня на стадионе "Динамо").

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