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Тарасенко оформил дубль и принес победу "Сент-Луису" в матче НХЛ с "Сан-Хосе"

Спорт
28 марта, 5:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Orlin Wagner

ТАСС, 28 марта. "Сент-Луис" победил в овертайме "Сан-Хосе" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Оскар Сундквист (18-я минута) и Владимир Тарасенко (33, 63). У гостей шайбы забросили Эвандер Кейн (7) и Джо Павелски (28).

На счету Тарасенко теперь 62 очка (31 шайба + 31 передача) в 74 матчах. Российский нападающий преодолевает рубеж в 30 заброшенных шайб в четвертом сезоне подряд. Больше всего форвард забил в сезоне-2015/16 - 40 голов.

"Сент-Луис" расположился на шестой строчке в Западной конференции (91 очко в 76 матчах). "Сан-Хосе" идет четвертым (98 очков в 77 играх).

В других матчах дня "Нью-Джерси" на своей площадке победил "Каролину" - 4:3, "Детройт" дома оказался сильнее "Питтсбурга" - 5:2, "Оттава" в родных стенах уступила "Нью- Йорк Айлендерс" - 3:4.

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