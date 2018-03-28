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РФС проверит информацию о расистских выкриках на матче сборных России и Франции

Спорт
28 марта, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Встреча состоялась во вторник в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проверит информацию о расистских выкриках во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.

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Матч Россия - Франция (1:3) прошел во вторник в Санкт- Петербурге. Французское издание Topmercato утверждает, что в адрес футболистов сборной Франции - Усмана Дембеле и Поля Погба - доносились выкрики расистского содержания.

"Мы начали расследование, все детали будут тщательно проверены. О результатах мы обязательно сообщим. Если нарушения будут выявлены, мы обязательно предпримем соответствующие меры", - сказал Смертин.

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