РФС проверит информацию о расистских выкриках на матче сборных России и Франции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проверит информацию о расистских выкриках во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин.

Матч Россия - Франция (1:3) прошел во вторник в Санкт- Петербурге. Французское издание Topmercato утверждает, что в адрес футболистов сборной Франции - Усмана Дембеле и Поля Погба - доносились выкрики расистского содержания.

"Мы начали расследование, все детали будут тщательно проверены. О результатах мы обязательно сообщим. Если нарушения будут выявлены, мы обязательно предпримем соответствующие меры", - сказал Смертин.