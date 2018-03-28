Сборная России по футболу в матче с французами снова сыграла в атаку и опять обожглась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу проиграла команде Франции в контрольном матче со счетом 1:3, встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Главный тренер россиян Станислав Черчесов по сравнению с игрой против бразильцев произвел сразу несколько перестановок в составе, но вновь не стал отказываться от атакующей манеры игры.

В пятницу в матче с бразильцами россияне, проведя на равных с соперником первый тайм, раскрылись во втором отрезке игры и пропустили три гола. Во вторник российские футболисты попытались сыграть в атаку с первых минут и пропустили первый мяч уже в первом тайме. Нападающий Килиан Мбаппе получил передачу в штрафной, обыграл Романа Нойштедтера и пробил в противоположную от завалившегося влево вратаря Андрея Лунева сторону.

На 49-й минуте полузащитник Поль Погба точным ударом со штрафного удвоил преимущество французов. На 68-й минуте в результате быстрой атаки и точного прострела в штрафную с правого фланга защитника Игоря Смольникова Федору Смолову удалось сократить отставание в счете, однако последнее слово осталось за французами. Мбаппе вновь переиграл в штрафной Нойштедтера и нанес точный удар, установив окончательные цифры на табло.

"Эмоции неоднозначные, потому что по содержанию, думаю, все прекрасно видели, что моментами и местами мы играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол, точно не наиграли на счет 1:3, - рассказал после встречи журналистам Смолов. - Когда счет стал 1:2, было ощущение, что можем додавить и сравнять, был уверен, что французы подсели, может быть, из-за того, что здесь немного спертый воздух из-за [закрытой] крыши. Но, к сожалению, пропустили необязательный третий гол".

"Игры показывают, как только мы начинаем раскрываться, у нас появляются проблемы", - констатировал после встречи Черчесов.

"Для нас всех этот матч должен стать хорошим уроком. Мы должны просто учиться и повышать свой уровень", - отметил полузащитник Денис Черышев, который, выйдя на поле на последние десять минут встречи, дебютировал в сборной Черчесова.

Головин в опорной зоне

Главный тренер россиян сделал сразу несколько замен по сравнению с игрой с бразильцами, в которой вышел состав близкий к тому, что выходил с первых минут на Кубке конфедераций.

Сборная вновь сыграла в три центральных защитника, только в центре в отличие от встречи с бразильцами вышел не Илья Кутепов, а Нойштедтер, который сыграл за сборную в официальном матче впервые с чемпионата Европы 2016 года. Несмотря на то, что защитник дважды позволил обыграть себя в штрафной Мбаппе в моментах с голами, Черчесов заявил, что вопросов по игре к футболисту турецкого "Фенербахче" у него не возникло. На левом фланге вышел не Дмитрий Комбаров, а Юрий Жирков, а во втором тайме появился Константин Рауш, который в игре с бразильцами остался вне заявки.

В полузащите, которая после матча с бразильцами из-за травм потеряла Руслана Камболова, Романа Зобнина и Далера Кузяева, Черчесов удивил появлением в опорной зоне Александра Головина. Полузащитник имеет опыт выступления в этой зоне в составе своего клуба - московского ЦСКА, однако чаще всего действует ближе к атаке. Помогали Головину Александр Ерохин и Алан Дзагоев, а чуть выше расположились Алексей Миранчук и Смолов. Во втором тайме с выходом Антона Швеца Головин передвинулся выше.

Очереди у входа

Вызвала вопросы организация встречи, стадион, вмещающий 56 тысяч человек, заполнился только во второй половине первого тайма. Появление очередей у входа объяснил директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов. Причины три - раннее начало встречи, из-за которого не все успели на стадион вовремя после рабочего дня, неравномерное распределение потока людей между входными павильонами и особо тщательный досмотр, который осуществлялся курсантами МВД. В итоге на трибунах стадиона "Санкт-Петербург" собралось 51165 зрителей

Матчи с бразильцами и французами стали последними перед непосредственной подготовкой сборной к домашнему чемпионату мира. В мае, после окончания чемпионата России, команда проведет сбор в Австрии, где сыграет 30 мая с местной сборной.

По возвращении в Москву россияне 5 июня проедут встречу с турками. Чемпионат мира, на групповом этапе которого команда Черчесова померится силами со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, пройдет с 14 июня по 15 июля.