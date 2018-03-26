Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: критика сборной России по футболу говорит о неравнодушии болельщиков

Спорт
26 марта, 13:14 дата обновления: 26 марта, 13:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

По словам главного тренера сборной России по футболу, команда попытается реабилитироваться за поражение от бразильцев в матче с французами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Критика сборной России по футболу со стороны болельщиков после товарищеского матча с бразильцами говорит о неравнодушии с их стороны. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Сборная России проиграла бразильцам в товарищеском матче в пятницу со счетом 0:3.

Смотрите также

Футболист "Спартака" Зобнин восстановится от травмы через две недели

Около 47,5 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Франции по футболу

Футболисты сборной России провели тренировку в полном составе накануне матча с французами

"Критика может быть негативной и позитивной. Не могу сказать, что я ознакомлен со всей информацией, потому что занят командой, а так это значит, что к нам неравнодушны. Мы должны делать свои выводы, все идет в рабочем порядке. Результат нас самих не устроил, мы готовились побеждать, потому что уже провели две топ-игры, но по определенным причинам нам это не удалось", - ответил Черчесов на вопрос о том, как воспринимает критику в адрес сборной после игры с бразильцами.

"Мы - спортсмены, это соревнования, где есть конкуренция и результат, мы хотели добиться результата с бразильцами, но не удалось. Если брать чисто арифметические вещи, мы первый тайм сыграли даже хуже, чем второй: мы сделали 650 "спринтов" в первом тайме, а соперник - 450, но во втором тайме мы сделали 1200, а бразильцы - 1150. Так что второй тайм по динамике и интенсивности был выше: видимо, когда интенсивность повышается, у нас притупляются какие-то другие вещи, на это нужно обратить внимание. Соперник вообще наиграл на пару мячей, хотя и мы тоже наиграли", - сказал Черчесов.

По его словам, сборная попытается реабилитироваться за поражение от бразильцев в матче с французами. "Поражение нам радости не доставило, на следующий день у нас было маленькое собрание, потому что после таких игр нужно пару минут поговорить, чтобы в хорошем понимании забыть о проигрыше и начать готовиться к следующей игре. Если есть поражение и через три дня ты можешь реабилитироваться, что еще может быть лучше для команды? Мы хотим показать качественную игру, сыграть лучше, чтобы нам это помогло выиграть", - отметил он.

Во вторник россияне проведут товарищеский матч с командой Франции в Санкт-Петербурге. "Завтра будет другой матч. Нам не хочется травм, потому что мы сами хотим стабильности состава, но по определенным причинам это не получается, каждый тренер с этим встречается, эти вопросы нужно решать, а футболисты все понимают и спокойно готовятся", - отметил тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
2
Умер Сергей Мавроди
3
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
МВД не исключает, что данные о погибших при пожаре в ТЦ могут быть не окончательными
6
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
7
Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье
Темы дня
Новости партнеров