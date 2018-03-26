Черчесов: критика сборной России по футболу говорит о неравнодушии болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Критика сборной России по футболу со стороны болельщиков после товарищеского матча с бразильцами говорит о неравнодушии с их стороны. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Сборная России проиграла бразильцам в товарищеском матче в пятницу со счетом 0:3.

"Критика может быть негативной и позитивной. Не могу сказать, что я ознакомлен со всей информацией, потому что занят командой, а так это значит, что к нам неравнодушны. Мы должны делать свои выводы, все идет в рабочем порядке. Результат нас самих не устроил, мы готовились побеждать, потому что уже провели две топ-игры, но по определенным причинам нам это не удалось", - ответил Черчесов на вопрос о том, как воспринимает критику в адрес сборной после игры с бразильцами.

"Мы - спортсмены, это соревнования, где есть конкуренция и результат, мы хотели добиться результата с бразильцами, но не удалось. Если брать чисто арифметические вещи, мы первый тайм сыграли даже хуже, чем второй: мы сделали 650 "спринтов" в первом тайме, а соперник - 450, но во втором тайме мы сделали 1200, а бразильцы - 1150. Так что второй тайм по динамике и интенсивности был выше: видимо, когда интенсивность повышается, у нас притупляются какие-то другие вещи, на это нужно обратить внимание. Соперник вообще наиграл на пару мячей, хотя и мы тоже наиграли", - сказал Черчесов.

По его словам, сборная попытается реабилитироваться за поражение от бразильцев в матче с французами. "Поражение нам радости не доставило, на следующий день у нас было маленькое собрание, потому что после таких игр нужно пару минут поговорить, чтобы в хорошем понимании забыть о проигрыше и начать готовиться к следующей игре. Если есть поражение и через три дня ты можешь реабилитироваться, что еще может быть лучше для команды? Мы хотим показать качественную игру, сыграть лучше, чтобы нам это помогло выиграть", - отметил он.

Во вторник россияне проведут товарищеский матч с командой Франции в Санкт-Петербурге. "Завтра будет другой матч. Нам не хочется травм, потому что мы сами хотим стабильности состава, но по определенным причинам это не получается, каждый тренер с этим встречается, эти вопросы нужно решать, а футболисты все понимают и спокойно готовятся", - отметил тренер.