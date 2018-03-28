ЦСКА предложил изменить формат плей-офф в КХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. ЦСКА инициировал предложение ввести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) формат перекрестного плей-офф с третьего раунда Кубка Гагарина. Об этом журналистам рассказал президент клуба, член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Есмантович.

Формат перекрестного плей-офф может быть введен со следующего сезона. Если эта схема будет утверждена, то в полуфинале Кубка Гагарина будут играть между собой команды из Восточной и Западной конференций. Это означает, что в финале смогут встретится клубы из одной конференции.

"ЦСКА внес предложение, чтобы это было сделано. Со спортивной точки зрения, учитывая, что СКА первый, а ЦСКА второй в "регулярке", мы играем финал Кубка Гагарина как финал конференции. Поэтому на следующий год я предложил разделить финалы конференций, чтобы идти не только от расположения команд, но и вернуться к спортивной составляющей. Возможно, у других клубов будут иные предложения", - сказал Есмантович.

ЦСКА и СКА в третий раз сыграют в полуфинале Кубка Гагарина в плей-офф за последние четыре года.