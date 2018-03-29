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Ростовский губернатор оценил готовность тренировочных площадок к ЧМ как удовлетворительную

Спорт
29 марта, 12:10 дата обновления: 29 марта, 13:09 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

По словам Василия Голубева, начиная с 1 апреля власти региона вводят в отношении объектов чемпионата мира еженедельный мониторинг, позволяющий определить их готовность

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

© Алексей Никольский/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил как удовлетворительную готовность тренировочных площадок, где будут заниматься сборные перед матчами чемпионата мира по футболу.

"В целом я оцениваю как удовлетворительное состояние тренировочных площадок. Стадион "Локомотив" должен быть сдан до конца марта, остальные площадки по срокам ввода - это апрель", - сообщил он журналистам после объезда площадок.

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По его словам, начиная с 1 апреля власти региона вводят в отношении объектов чемпионата мира еженедельный мониторинг, позволяющий определить их готовность. Губернатор напомнил, что работы на объектах должны завершиться в апреле, дальше уже идет благоустройство территорий, а затем объекты будут переданы в управление Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщал ТАСС ранее министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, для тренировок команд перед матчами в Ростове-на-Дону будут задействованы три стадиона - "Олимп-2", "Локомотив", СКА.

Первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату, уже сдана в Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах "Труд" (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако эти стадионы во время ЧМ-2018 задействованы не будут. Как сообщил губернатор, всего на подготовку шести площадок потрачено около 1,5 млрд рублей (деньги выделялись из федерального и регионального бюджетов). 

После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. В этом городе во время ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала.

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