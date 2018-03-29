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Платини считает, что он выиграет дело против ФИФА в суде по правам человека

Спорт
29 марта, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Француз рассказал о планах, чем бы он занимался, если бы ему позволили вернуться в футбол

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Мишель Платини

Мишель Платини

© AP Photo/Lionel Cironneau

ТАСС, 29 марта. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини считает, что его апелляция, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), на решение об отстранении от футбольной деятельности будет удовлетворена. Об этом Платини рассказал в интервью французскому журналу Marianne.

Ранее Платини сообщил, что он подал апелляцию в ЕСПЧ на решение ФИФА отстранить его от футбольной деятельности на четыре года.

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"Я не могу принять решение ФИФА, я ничего не сделал. Мне запрещено работать в футбольном мире четыре года, кто эти клоуны, которые не дают мне работать? В ФИФА и Спортивном арбитражном суде (CAS) судьи не настоящие", - заявил Платини.

"Я подал иск в ЕСПЧ против всех этих жуликов в Цюрихе и в ФИФА. Против меня был организован заговор, чтобы не дать мне стать президентом ФИФА (в июле 2015 года Платини выдвинул свою кандидатуру на этот пост - прим. ТАСС). И это только начало, а в конченом итоге я буду прав", - добавил бывший глава УЕФА.

Также Платини напомнил, что он отдал свой голос России на выборах страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года. "Я думал о 150 миллионах россиян, которые будут счастливы принять чемпионат мира в своей стране. Разве российские дети должны быть лишены чемпионата, потому что политическая власть в России не соответствует ожиданиям западного мира? Да, футбол нельзя полностью отделить от политики, но в конечном итоге никто не станет бойкотировать чемпионат мира в России", - выразил свое мнение Платини по данному вопросу.

Француз рассказал о планах, чем бы он занимался, если бы ему позволили вернуться в футбол. "Если сегодня меня попросят вернуться в футбол, то я стану главой телеканала и власти у меня будет больше, чем у президента УЕФА. Телевидение определяет день, когда пройдет матч, время, когда начнется матч, а теперь оно еще и будет судить матчи", - заявил Платини, намекая на систему видеопомощи арбитрам, которая в последнее время получает широкое распространение в футбольном мире.

Суть вопроса 

В конце 2015 года президент ФИФА Блаттер и Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. В мае 2016 года CAS сократил срок до четырех лет, но отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его отстранение от футбольной деятельности, в июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также не удовлетворил апелляцию.

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