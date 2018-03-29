Анкипанс утвержден на посту главного тренера рижского ХК "Динамо"

ТАСС, 29 марта. Гиртс Анкипанс утвержден в должности главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Риги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На заседании совета директоров клуба Анкипансу было поручено немедленно приступить к работе над формированием команды и планом подготовки к следующему сезону.

Анкипанс был исполняющим обязанности главного тренера клуба с 28 сентября 2017 года.

В сезоне-2017/18 в регулярном чемпионат КХЛ рижское "Динамо" заняло последнее место в Западной конференции, набрав 50 очков.