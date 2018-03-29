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Три российских легкоатлета включены в обновленный пул допинг-тестирования IAAF

Спорт
29 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В пул вошли Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег)

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Алена Лутковская

Алена Лутковская

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Российские легкоатлетки Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег) включены в обновленную версию пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

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В пул тестирования входят 58 россиян (в предыдущей версии пула - 56). Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов был исключен из списка.

Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

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