СМИ: WADA признало эффективным проведение расследований антидопинговыми организациями

ТАСС, 29 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало эффективным способом решения проблем с допингом проведение собственного расследования местными антидопинговыми организациями. Об этом сообщает портал Insidethegames.

На совещании, которое прошло в Хельсинки, приняли участие представители двух международных федераций, а также члены WADA и Интерпола.

Встреча была посвящена оснащению антидопинговых организаций во всем мире инструментами, необходимыми для проведения собственных расследований по вопросам допинга.

"Уроки, извлеченные из результатов независимой комиссии под руководство Ричарда Макларена по допингу в России показывают, что гораздо более эффективным способом решения проблем является проведение антидопинговыми организациями собственного расследования", - сказал директор WADA Гюнтер Юнгер.

WADA также активно пытается развивать Антидопинговую разведовательную сеть (ADIIN), где участники могут конфиденциально делиться опытом, международной передовой практикой и оперативными данными по вопросам допинга.