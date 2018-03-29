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СМИ: хоккеист Толванен провел первую тренировку в составе "Нэшвилла"

Спорт
29 марта, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Отмечается, что 18-летний игрок получит 11-й номер в клубе

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Эли Толванен

Эли Толванен

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 29 марта. Нападающий Эли Толванен провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает газета Tennessean.

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Тренировка прошла в четверг. Отмечается, что 18-летний игрок получит 11-й номер в клубе. Официально о подписании контракта между "Нэшвиллом" и Толваненом не сообщалось. Ранее нападающий расторг соглашение с финским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит".

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет- трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, он забросил 25 шайб, в том числе шесть - в плей- офф, сделав также 18 передач.

Финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Во время серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против московского ЦСКА, которую "Йокерит" проиграл со счетом 2-4, финские СМИ сообщали, что игрок подписал контракт новичка с "Нэшвиллом" и в предстоящем сезоне будет выступать в НХЛ. Позднее Толванен в интервью финской газете Iltalehti опроверг информацию о подписании соглашения с североамериканским клубом.

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