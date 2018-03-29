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Хоккеист СКА Шипачев не сыграет в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Спорт
29 марта, 19:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

У ЦСКА, как сообщалось ранее, пропустят матч нападающие Сергей Шумаков и Максим Шалунов

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Вадим Шипачев

Вадим Шипачев

© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Нападающий СКА, олимпийский чемпион Вадим Шипачев не сыграет в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Также в составе СКА игру пропустят защитник Патрик Херсли, нападающие Максим Карпов и Патрик Торесен, вернется в состав Сергей Плотников.

У ЦСКА, как сообщалось ранее, пропустят матч нападающие Сергей Шумаков и Максим Шалунов.

Встреча пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск.

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