Футболист ЦСКА Гордюшенко выбыл до конца сезона из-за травмы

ТАСС, 29 марта. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Астемир Гордюшенко перенес операцию на колене и выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил травму наружного мениска правого коленного сустава в товарищеском матче с "Рязанью". Сроки восстановления игрока определятся позднее.

В составе ЦСКА Гордюшенко дебютировал в октябре 2016 года в матче против "Ростова" (0:2), выйдя на замену на 89-й минуте. В текущем сезоне футболист, которому 30 марта исполнится 21 год, провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, но результативными действиями.