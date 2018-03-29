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Футболист ЦСКА Гордюшенко выбыл до конца сезона из-за травмы

Спорт
29 марта, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Футболист получил травму наружного мениска правого коленного сустава в товарищеском матче с "Рязанью"

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ТАСС, 29 марта. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Астемир Гордюшенко перенес операцию на колене и выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил травму наружного мениска правого коленного сустава в товарищеском матче с "Рязанью". Сроки восстановления игрока определятся позднее.

В составе ЦСКА Гордюшенко дебютировал в октябре 2016 года в матче против "Ростова" (0:2), выйдя на замену на 89-й минуте. В текущем сезоне футболист, которому 30 марта исполнится 21 год, провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, но результативными действиями.

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