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УЕФА оштрафовал ЦСКА на €30 тыс. за поведение болельщиков на матче ЛЕ с "Црвеной Звездой"

Спорт
29 марта, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В начале второго тайма армейские фанаты зажгли несколько файеров, а также многократно использовали хлопушки и дымовые шашки

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

©  Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский ЦСКА на €30 тыс. за поведение болельщиков команды на первом матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча между клубами прошла 13 февраля в Белграде и завершилась вничью - 0:0.

Российскому клубу вменяется использование пиротехники и бросание предметов болельщиками. В начале второго тайма армейские фанаты зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки, в результате чего поле стадиона заволокло дымом.

УЕФА также оштрафовал "Црвену Звезду" по итогам матча с ЦСКА на 31 тыс. евро. Сербскому клубу предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники и блокировке лестничных проходов.

По итогам двухматчевого противостояния ЦСКА победил сербский клуб и вышел в следующую стадию соревнований. В настоящее время российский клуб продолжает борьбу за победу в турнире, на стадии 1/4 финала ЦСКА встретится с лондонским "Арсеналом" (первый матч - 5 апреля в Лондоне)..

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